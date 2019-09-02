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Кэмпбелл раскритиковал судей за работу в бою с Ломаченко

Кэмпбелл раскритиковал судей за работу в бою с Ломаченко
13:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В 11-м раунде британец побывал в нокдауне.

В бою за вакантный титул WBC Кэмпбелл сумел взять у чемпиона WBA и WBO всего один раунд (119:108, 119:108, 118:109). В 11-м раунде британец побывал в нокдауне, но сумел дотянуть до финального гонга.

"Счет судейских записок – бред.

Он не отображает реальный ход боя. Мне кажется, что я выиграл как минимум пять раундов.

Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше

Вы видели, что я вышел на ринг побеждать. Я не хотел проигрывать", - приводит слова Кэмпбелла The Sun.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко может провести бой с Жервонтой Дэвисом.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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