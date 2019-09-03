Деревянченко рассказал о свой подготовке к бою против Головкина

Новости спорта:Также он заметил, что будет следовать за Василием Ломаченко и Александром Усиком.

Украинский боксер Сергей Деревянченко готовится к поединку против экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

Сергей поведал, каких боксеров он выбрал для спаррингов перед боем с казахом.

"Я буду работать с лучшими проспектами мира. Это Эдгар Берлинга и Кемаль Рассел. Они ежедневно работают на спаррингах так, что приходится выкладываться на сто процентов.

Именно вот так и нужно проводить подготовку к поединку такого ранга. Когда стукнет октябрь, я буду знать, что я сделал все возможное, чтобы быть готовым. Я выиграю и буду следовать за моими друзьями Ломаченко и Усиком", - приводит слова украинца World Boxing News.

Ранее наставник украинца Гэри Старк прокомментировал грядущий бой против Геннадия Головкина, а также поведал о тактических решениях.

Отметим, что на кону боя Головкин - Деревянченко будет стоять титул IBF, а сам поединок пройдет 5 октября в Нью-Йорке.