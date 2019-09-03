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Деревянченко рассказал о свой подготовке к бою против Головкина

Деревянченко рассказал о свой подготовке к бою против Головкина
11:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Также он заметил, что будет следовать за Василием Ломаченко и Александром Усиком.

Украинский боксер Сергей Деревянченко готовится к поединку против экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

Сергей поведал, каких боксеров он выбрал для спаррингов перед боем с казахом.

"Я буду работать с лучшими проспектами мира. Это Эдгар Берлинга и Кемаль Рассел. Они ежедневно работают на спаррингах так, что приходится выкладываться на сто процентов.

Именно вот так и нужно проводить подготовку к поединку такого ранга. Когда стукнет октябрь, я буду знать, что я сделал все возможное, чтобы быть готовым. Я выиграю и буду следовать за моими друзьями Ломаченко и Усиком", - приводит слова украинца World Boxing News.

Ранее наставник украинца Гэри Старк прокомментировал грядущий бой против Геннадия Головкина, а также поведал о тактических решениях.

Отметим, что на кону боя Головкин - Деревянченко будет стоять титул IBF, а сам поединок пройдет 5 октября в Нью-Йорке.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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