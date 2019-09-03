Ломаченко вручили именные часы "Loma": он их подарил отцу (Фото, Видео)

Новости спорта:Модель часов Loma будет представлена ограниченной серией из 20 экземпляров.

Сразу же после боя в Лондоне с Люком Кэмпбеллом известная марка Christophe Claret вручила Василию Ломаченко первые часы из ограниченной серии «LOMA», на что Василий ответил, что номер Один это его Отец и подарил их Анатолию Николаевичу!

Каждая деталь этой модели напоминает о мире бокса в целом и украинском чемпионе в частности: синий и желтый цвет, символизирующие украинский флаг; желтая лакированная надпись «Loma» на кожаном ремешке синего цвета; изображения чемпионских поясов на раскладывающейся застежке, а также выгравированная на кнопке у отметки «2 часа» надпись «Round» (раунд) с люминесцентным покрытием Super-LumiNova.

Модель Loma будет представлена ограниченной серией из 20 экземпляров и поступит в продажу в сентябре.