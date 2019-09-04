Вес Ломаченко: определился соперник Джервонты Дэвиса для дебюта в легком весе

Новости спорта:Следующим оппонентов Дэвиса станет экс-чемпион мира в полулегком весе.

Американский боксер Джервонта Дэвис, как сообщил Майк Коппинджер, принял решение подняться в легкий дивизион, оставив свой пояс чемпиона мира WBA во втором полулегком вес вакантным.

По информации Boxing Scene, следующим соперником подопечного Мейвезера станет 37-летний кубинец Юриоркис Гамбоа, который ранее был чемпионом мира в полулегком весе.

Ожидается, что поединок будет транслироваться на телеканале Showtime.

Отметим, что в легким дивизионе выступает обладатель поясов WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко, который заинтересован в поединке с Джервонтой Дэвисом.

Напомним, ранее промоутер украинца Боб Арум рассказал, при каких условиях состоится бой его подопечного с Джервонтой.