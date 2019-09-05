Команда Поветкина начала переговоры с Тайсоном Фьюри

Промоутер российского боксера Александра Поветкинка Андрей Рябинский рассказал, что Мир Бокса ведет переговоры с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри в супертяжелом весе касательно поединка.
"Постараемся, чтобы бой Поветкина состоялся в этом году. Если не получится, то рассчитываем на первую половину следующего года. Мы хотели бы договориться о бое с Тайсоном Фьюри.
Эти переговоры уже идут, но результатов пока нет. Это не мгновенный процесс. Сам Тайсон хочет этого боя", - приводит слова менеджера sportrbc.
Также сообщается, что данный поединок пройдет либо в Великобритании, либо в США.
В своем последнем бою россиянин нанес поражения двоюродному брату Тайсона, Хьюи Фьюри.