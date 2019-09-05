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Команда Поветкина начала переговоры с Тайсоном Фьюри

Команда Поветкина начала переговоры с Тайсоном Фьюри
13:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Промоутер Поветкина заявил, что его организация выходила на Тайсона Фьюри.

Промоутер российского боксера Александра Поветкинка Андрей Рябинский рассказал, что Мир Бокса ведет переговоры с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри в супертяжелом весе касательно поединка.

"Постараемся, чтобы бой Поветкина состоялся в этом году. Если не получится, то рассчитываем на первую половину следующего года. Мы хотели бы договориться о бое с Тайсоном Фьюри.

Эти переговоры уже идут, но результатов пока нет. Это не мгновенный процесс. Сам Тайсон хочет этого боя", - приводит слова менеджера sportrbc.

Также сообщается, что данный поединок пройдет либо в Великобритании, либо в США.

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В своем последнем бою россиянин нанес поражения двоюродному брату Тайсона, Хьюи Фьюри.

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Тайсон Фьюри, Александр Поветкин, Новости бокса, Хьюи Фьюри.
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