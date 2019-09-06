Джошуа получает советы от Владимира Кличко

Новости спорта:Экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории заявил, что получает советы от Владимира Кличко.

Бывший чемпион мира англичанин Энтони Джошуа рассказал о том, что он поддерживает связь с украинским боксером Владимиром Кличко.

"Владимир Кличко - человек, который находит время, чтобы позвонить мне. Он не из тех, кто будет много писать в интернете.

Кличко звонит мне и дает советы. Он не делает это ради шумихи в сети. Он просто набирает мой номер, мы беседуем как мужчины. Владимир говорит, что мне нужно делать. Я ценю это", - сказал Джошуа.

Стоит отметить, что в апреле 2017 года на стадионе Уэмбли Джошуа нокаутом победил украинца.

7 декабря его ожидает реванш с Энди Руисом, который в начале лета забрал у Энтони все пояса, победив того нокаутом в седьмом раунде.