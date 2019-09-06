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Бокс. Соперник Постола получил серьезную травму

Бокс. Соперник Постола получил серьезную травму
15:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Американец Хосе Рамирес травмировал руку и перенес операцию, из-за чего бой с украинцем сможет состояться не раньше начала 2020 года

Украинский претендент на титул WBC Виктор Постол не сможет провести ранее запланированный на конец ноября бой с чемпионом в суперлегком весе по версиям WBC и WBO Хосе Рамиресом, сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Дело в том, что американец травмировал руку и перенес операцию, из-за чего бой с украинцем сможет состояться не раньше начала 2020 года.

Отметим, что Рамирес также должен провести защиту чемпионского пояса WBO в первом полусреднем весе в бою с британцем Джеком Каттераллом.

Американец объединил пояса WBC и WBO после победы над соотечественником Морисом Хукером в конце июля. Он остается непобежденным боксером, одержав 25 побед, 17 из них — нокаутом.

Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матиссе, но в следующем бою в июле уступил его американцу Терренсу Кроуфорду.

В последнем боя в конце апреля Виктор единогласным решением судей победил Мохамеда Мимуна. После победы над французом Постол стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе

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Бокс, Новости бокса, Хосе Рамирес, Виктор Постол.
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