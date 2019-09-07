Уайлдер - Ортис: когда и где состоится бой

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Второй бой между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом будет официально анонсирован на следующей неделе, сообщает портал Boxing Scene.

Сам анонс будет формальностью, поскольку стороны договорились об условиях поединка больше месяца назад. Уже известно, что встреча пройдет 23 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что такой выбор даты для боя обусловлен соглашением между Уайлдером и Тайсоном Фьюри, которые планируют провести повторный бой в следующем году.

В марте прошлого года Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Это поражение до сих пор остается единственным в профессиональной карьере кубинца.