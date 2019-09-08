Стали известны дата и место проведения боя Альварес – Ковалев

Новости спорта:Ковалев и Альварес встретятся 2 ноября в Лас-Вегасе.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) встретится в с мексиканским боксером Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО), который ранее владел поясами в трех разных весовых категориях.

Чемпионский поединок пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN.

Напомним, что 24 августа в Челябинске Ковалев провел тяжелый бой с обязательным претендентом из Великобритании Энтони Ярдом (18-1, 17 КО).

В бое он победил техническим нокаутом в 11-м раунде, но по ходу боя и сам был на грани поражения.