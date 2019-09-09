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Шеннон Бриггс пытается вытянуть Владимира Кличко с пенсии

Шеннон Бриггс пытается вытянуть Владимира Кличко с пенсии
17:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Шеннон Бриггс планирует вернуться в бокс в 2020 году.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, что пытается уговорить Владимира Кличко провести с ним поединок.

Бриггс хочет возобновить карьеру и провести бой в 2020 году, но узнав о желании украинца провести благотворительный бой, решил уговорить его встретиться с ним.

"Я сейчас пытаюсь вытянуть Владимира Кличко с пенсии, раз он заявил, что хочет принять участие в благотворительном поединке. Я сказал: "Let's go champ". Я жду. Но он испугался. Теперь, посмотрим, как будет. Пока мы работаем над этим.

Честно признаюсь, я проведу бой в 2020 году. Я решил вернуться в ринг и никто меня не остановит. И Владимир знает об этом, он боится. Я ничего не могу с этим сделать. Я говорю ему об этом каждый день, на что он мне отвечает: "Спокойно, чемпион. Остановись". Но я продолжу в том же духе. Если кто-то хочет боксировать со мной, я готов", - цитирует Бриггса boxingnews24.

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Напомним, свой последний бой Бриггс провел в мае 2016 года, нокаутировав Эмилио Зарате. Владимир Кличко, в свою очередь, объявил о завершении карьеры в 2017 году после нокаута от Энтони Джошуа.

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Владимир Кличко, Бокс, Бокс новости, Шеннон Бриггс.
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