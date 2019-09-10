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"Никто даже не знает": Хирн сравнил Фьюри и Джошуа

"Никто даже не знает": Хирн сравнил Фьюри и Джошуа
10:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Промоутер считает, что британец падает в глазах публики.

Промоутер Эдди Хирн не уверен, что обещанный второй бой между Тайсоном Фьюри и чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером состоится в следующем году.

Британец также обратил внимание на то, что многие и не знают о предстоящем поединке Фьюри против шведа Отто Валлина.

«Фьюри — Уайлдер? Бог знает, состоится ли этот бой. Во-первых, Уайлдер до сих пор не анонсировал бой против Луиса Ортиса. Я понимаю, что анонс скоро появится. Но посмотрите на бой Фьюри на выходных. Никто даже не знает, что у него намечается поединок», — цитирует Boxing Scene слова Хирна для IFL TV.

«ESPN и Боб Арум опростоволосились, потому что этого боя не существует. Не существует. В этот зал никто не придет, кроме тех, кому выданы символические билеты. Фьюри — гений, потому что он подписал выгодный контракт, по которому проводит эти простые бои. Но в глазах публики он падает, потому что никто о них не знает».

«Так что весь этот шум о ESPN, огласке… Люди не подозревают о проведении боя. Никто не придет на арену. Кто говорит о нем? Это Фьюри, он должен быть лучшим супертяжем в мире. Вся история с боем Уайлдера и Фьюри выглядит странно. Я не понимаю, что происходит».

Фьюри и Уайлдер дрались в декабре прошлого года, но не определили победителя в ничейном бою, и американец сохранил чемпионский пояс WBC. Сообщалось, что стороны договорились о повторном поединке в феврале.

На очереди у Тайсона бой с непобежденным Валлином (20-0, 13 KO) в ближайшую субботу, 14 сентября. В прошлом бою Фьюри победил немца Тома Шварца нокаутом во втором раунде.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн.
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