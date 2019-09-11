"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание

Новости спорта:Украинец не рассматривает переход в более тяжелую категорию из-за сложностей в подготовке к поединкам.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) признался, что ему очень тяжело даются бои в текущей весовой категории в физическом плане, поэтому он пока даже не рассматривает переход в более высокий дивизион.

Об этом украинец рассказал Youtube-каналу LOMA Official TV.

«После поединка с Кэмпбеллом я реально понимаю, что мне затратно боксировать в данной категории в физическом плане. Мне нужно в два раза больше сделать работы, чтобы подобраться и нанести удар, а потом уйти неповрежденным. Я не хотел бы думать сейчас о переходе в более тяжелый вес».

В этом же интервью Ломаченко признался, что допустил некоторые недочеты в бою против Кэмпбелла.

Следующий бой Ломаченко может пройти в Австралии, промоутер украинца Боб Арум хочет организовать поединок за четвертый титул чемпиона мира. В свою очередь, Кэмпбелл хочет провести реванш с недавним обидчиком.