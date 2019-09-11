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"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание

"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание
11:39 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Украинец не рассматривает переход в более тяжелую категорию из-за сложностей в подготовке к поединкам.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) признался, что ему очень тяжело даются бои в текущей весовой категории в физическом плане, поэтому он пока даже не рассматривает переход в более высокий дивизион.

Об этом украинец рассказал Youtube-каналу LOMA Official TV.

«После поединка с Кэмпбеллом я реально понимаю, что мне затратно боксировать в данной категории в физическом плане. Мне нужно в два раза больше сделать работы, чтобы подобраться и нанести удар, а потом уйти неповрежденным. Я не хотел бы думать сейчас о переходе в более тяжелый вес».

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В этом же интервью Ломаченко признался, что допустил некоторые недочеты в бою против Кэмпбелла.

Следующий бой Ломаченко может пройти в Австралии, промоутер украинца Боб Арум хочет организовать поединок за четвертый титул чемпиона мира. В свою очередь, Кэмпбелл хочет провести реванш с недавним обидчиком.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмбелл.
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