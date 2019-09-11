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Хирн рассказал, почему выбрал Спонга в соперники Усику

Хирн рассказал, почему выбрал Спонга в соперники Усику
12:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Промоутер отметил, что билеты на бой реализовываются хорошо.

Британский промоутер Эдди Хирн объяснил выбор следующего оппонента для бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика, а также рассказал об успешности продаж билетов.

"Я думаю, этот соперник привлечет внимание многих людей. Мы уже почти продали арену Wintrust.

Спонг — номер четыре в рейтинге WBO. Это самый высокорейтинговый возможный оппонент в санкционирующей организации, в которой Усик является обязательным претендентом.

Конечно, большинство людей знает его по кикбоксингу и ММА. Он очень хороший кикбоксёр, сильный панчер, у него хороший подбородок. Я знаю, многие люди ожидают, что Усик его пройдет, но нам нужно увидеть. Я думаю, это будет зрелищный поединок", - отметил Хирн.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн.
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