Скачать
Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Уайлдер пообещал "вырубить" Руиса

Уайлдер пообещал "вырубить" Руиса
15:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Деонтей Уайлдер прокомментировал ход его возможного поединка с мексиканцем Энди Руисом.

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе американский боксёр Деонтей Уайлдер прокомментировал ход его возможного поединка с мексиканцем Энди Руисом, действующим чемпионом в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

Руис станет претендентом на участие в объединительном бое в случае, если одолеет британского боксёра Энтони Джошуа в матче-реванше 7 декабря в Саудовской Аравии. Уайлдеру же для этого понадобится вновь выйти на ринг против Луиса Ортиса и Тайсона Фьюри.

Уайлдера спросили, по какому сценарию, по его мнению, проходил бы поединок с Руисом.

Лучшие нокауты в карьере Энди Руиса (Видео)

«Вначале это будет хороший бой, пока мы не почувствуем друг друга. Как только я почувствую его, он свалится, чёрт побери, как и все остальные. Я вышибу всё из его задницы. Не знаю, как ещё выразить это.

Не думаю, что кто-то ожидал услышать от меня что-то иное. Если мы сразимся, я вырублю его», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
03 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
04 Усик раскрыл секреты своей подготовки к бою против Спонга
05 Экс-первая ракетка мира сенсационно вылетела из турнира в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь