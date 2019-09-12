Организатор WBSS: Усик может победить Джошуа

Новости спорта:Но, по мнению промоутера, украинец пропускает слишком много ударов.

Организатор WBSS немецкий промоутер Калле Зауэрланд прокомментировал возможность боя Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Александра Усика (16-0, 12 КО). Слова немца приводит iFL TV.

– Усик для меня самый подвижный супертяжеловес, но он много пропускает. Бриедис и Хук показали это.

– Усик сможет победить Джошуа?

– Если убрать возможность случайного нокаута, ведь Джошуа может нокаутировать любого, то Усик победит.

Усик 12 октября в Чикаго дебютирует в супертяжелом весе боем против голландца Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).