Организатор WBSS: Усик может победить Джошуа

Организатор WBSS немецкий промоутер Калле Зауэрланд прокомментировал возможность боя Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Александра Усика (16-0, 12 КО). Слова немца приводит iFL TV.
– Усик для меня самый подвижный супертяжеловес, но он много пропускает. Бриедис и Хук показали это.
– Усик сможет победить Джошуа?
– Если убрать возможность случайного нокаута, ведь Джошуа может нокаутировать любого, то Усик победит.
Усик 12 октября в Чикаго дебютирует в супертяжелом весе боем против голландца Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).