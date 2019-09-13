Усик оригинально пригласил болельщиков на бой со Спонгом (Видео)

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Поединок Усика со Спонгом станет дебютным для украинца в супертяжелом весе. Бой состоится 12 октября в Чикаго на Уинтраст-арене.

Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 — нокаутом). В последнем бою на прошлой неделе он победил бойца из Эквадора Джейсона Минду (14-1-1, 8 КО).

Усик лично пригласил болельщиков на свой дебют в хэвивейте:

В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.