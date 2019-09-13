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Тренер Деревянченко рассказал, как Сергей победит Головкина

Тренер Деревянченко рассказал, как Сергей победит Головкина
11:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Андре Розье понимает, что бой против Геннадия Головкина несет много опасностей.

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) Андре Розье понимает, что бой против Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) несет много опасностей. Слова Розье приводит Ibtimes.com:

"Возраст всегда настигает и он настигает всех.

Головкину 37 лет, но по мне он все такой же опасный боксер, как и всегда. Если он попадет по Сергею — это будет очень опасно. Взгляни на пример Пакьяо — Мэнни выходит на ринг в свои 40 и одерживает победы".

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Бой Головкин – Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на Madison Square Garden.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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