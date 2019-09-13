Скачать
Пятница, 13.09.2019
Чемпионат мира по хоккею-2020 U-20 пройдет в Украине (Видео)
Чемпионат мира по хоккею-2020 U-20 пройдет в Украине (Видео)
На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг
На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг
Определен первый финалист ЧМ-2019 по баскетболу
Определен первый финалист ЧМ-2019 по баскетболу
Бразилец Витао забил дебютный гол в Шахтере (Видео)
Бразилец Витао забил дебютный гол в Шахтере (Видео)

"Переговоры уже идут": Поветкин может провести бой с именитым соперником

"Переговоры уже идут": Поветкин может провести бой с именитым соперником
14:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Поветкин может в 2019 году провести бой с Тайсоном Фьюри.

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский рассказал, что российский боксёр Александр Поветкин уже в этом году может провести бой с британцем Тайсоном Фьюри.

"Постараемся, чтобы бой Поветкина состоялся в этом году. Если не получится, то рассчитываем на первую половину следующего года. В наших планах договориться о бое с Тайсоном Фьюри. Тем более что Тайсон тоже хочет этого боя. Переговоры уже идут, но это не мгновенный процесс", — цитирует Рябинского "РБК-Спорт".

Промоутер добавил, что бой может состояться в Великобритании или в США, но не в России, где не смогут заплатить столько, чтобы можно было покрыть гонорары бойцов.

Назван гонорар Поветкина за бой с Фьюри

"К сожалению, у людей падает уровень жизни. В последнее время они не могут позволить себе тратить на развлечения столько, сколько раньше. Билеты на такого рода шоу не каждый может себе позволить. Российские телевизионные каналы тоже не могут позволить себе платить за трансляции столько, сколько за это платят за границей. Поэтому, проводя этот бой в России, мы не сможем даже покрыть гонорары бойцов", — сказал Рябинский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Андрей Рябинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)
02 Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев
03 Феномен Шевченко: Украина - один из главных фаворитов Евро-2020
04 Привет Ибрагимовичу: вратарь Лестера забил фантастический гол бисиклетой (Видео)
05 Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь