Претенденты на титул Ломаченко сделали вес перед боем (Видео)

Новости спорта:Девин Хэйни и Заур Абдуллаев прошли процедуру взвешивания перед боем.

Американец Девин Хэйни (22-0, 14 КО) и россиянин Заур Абдуллаев (11-0, 7 КО) сойдутся на ринге в Нью-Йорке. В преддверие боя, который состоится 14 сентября, боксеры провели официальную церемонию взвешивания.

Напомним, победитель боя получит официальное звание претендента на пояс WBC в легком весе, которым сейчас владеет украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

В результате взвешивания оба боксера уложились в необходимый вес (до 61,24 кг или 135 фунтов). Весы что под Хэйни, что под Абдуллаевым показали 61 кг ровно или 134,6 фунта.