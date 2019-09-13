Скачать
Пятница, 13.09.2019
Чемпионат мира по хоккею-2020 U-20 пройдет в Украине (Видео)
Чемпионат мира по хоккею-2020 U-20 пройдет в Украине (Видео)
На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг
На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
Бразилец Витао забил дебютный гол в Шахтере (Видео)
Бразилец Витао забил дебютный гол в Шахтере (Видео)

Легенда бокса в 40 лет поступил в университет

Легенда бокса в 40 лет поступил в университет
18:46 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Один из ярчайших боксеров в истории Мэнни Пакьяо стал студентом.

Чемпион мира в полусреднем весе и один из лучших боксеров в истории Мэнни Пакьяо стал студентом одного из филиппинских университетов, где будет учиться по специальности «государственное управление».

Чемпион мира в восьми весовых категориях, единственный в истории бокса, в свое время из-за бедственного материального положения не смог закончить среднюю школу, но в 2007 году он сдал аналог школьного выпускного экзамена.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Never stop learning because life never stops teaching.

Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко

В том же году он поступил в университет, но, как выяснилось в интервью телеканалу ANC в феврале этого года, диплома о высшем образовании у него до сих пор нет, что вызвало критику в его адрес как действующего сенатора, тем более, что в том интервью Пакьяо согласился с тем, что сенаторы и президент страны должны иметь высшее образование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Университет, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Феномен Шевченко: Украина - один из главных фаворитов Евро-2020
02 Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев
03 Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)
04 Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина
05 Привет Ибрагимовичу: вратарь Лестера забил фантастический гол бисиклетой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь