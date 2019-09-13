Легенда бокса в 40 лет поступил в университет

Новости спорта:Один из ярчайших боксеров в истории Мэнни Пакьяо стал студентом.

Чемпион мира в полусреднем весе и один из лучших боксеров в истории Мэнни Пакьяо стал студентом одного из филиппинских университетов, где будет учиться по специальности «государственное управление».

Чемпион мира в восьми весовых категориях, единственный в истории бокса, в свое время из-за бедственного материального положения не смог закончить среднюю школу, но в 2007 году он сдал аналог школьного выпускного экзамена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Never stop learning because life never stops teaching. Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 6 Сен 2019 в 4:04 PDT

В том же году он поступил в университет, но, как выяснилось в интервью телеканалу ANC в феврале этого года, диплома о высшем образовании у него до сих пор нет, что вызвало критику в его адрес как действующего сенатора, тем более, что в том интервью Пакьяо согласился с тем, что сенаторы и президент страны должны иметь высшее образование.