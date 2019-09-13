Фьюри признался, что выпил больше двух литров пива перед боем с Уайлдером

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри отметил, что никогда не отказывает себе в удовольствии употребить немного алкоголя.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что не отказывает себе в пиве даже во время подготовки к важным поединкам.

"Это правда, что во время тренировочного лагеря я пью пиво. Например, перед боем с Деонтеем Уайлдером я выпил четыре пинты пива (2,3 литра - прим. ред.). Это случилось за день до нашей встречи. Но алкоголь не причинил мне никакого вреда.

А что вы хотите? Я 30-летний женатый мужчина, у которого пятеро детей. Если я хочу немного ср*ного пива, у меня оно будет. Если твой организм чего-то требует, дай ему это. Зачем лишать себя всего, если идет неделя боя?", - приводит слова Фьюри Seconds Out.

Отметим, что следующий поединок Фьюри проведет против Отто Уаллина. Бой состоится 14 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Поединок пройдет за специальный пояс WBC Maya.