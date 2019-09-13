Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)

Новости спорта:Официально стало известно, что следующим соперником одного из лидеров всевозможных рейтингов P4P мексиканца Сауля Альвареса станет россиянин Сергей Ковалев.

Чемпион мира по версиям WBA (super) и WBC в среднем весе, а также по версии WBA (Regular) во втором среднем весе Сауль Альварес попробует свои силы в новом для себя дивизионе - полутяжелом весе. А тестировать Канело будет чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев. Данный бой уже смело можно называть "боем года".

На страничке в твиттер стриминговой платформы DAZN, которая ранее подписала с Саулем 300-миллионный контракт, появился официальный постер боя:

DAZN успел также подготовить первый проморолик к грядущему бою:

Напомним, Сергей Ковалев провел два боя в текущем году: в феврале Крушитель взял реванш у Элейдера Альвареса и вернул себе пояс WBO, а затем россиянин расправился с перспективным британцем Энтони Ярдом.

В свою очередь Сауль Альварес в 2019 году провел лишь 1 бой: в 12-раундовом поединке был повержен Дэниел Джейкобс.