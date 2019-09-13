В России умер еще один боксер

Новости спорта:Российский боксер, мастер спорта Андрей Молоканов умер во время тренировки.

Боксер из России Андрей Молоканов (3 победы, 6 поражений) умер во время тренировки. Об этом в Инстаграм сообщил председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Во время тренировки 28-летнему боксеру стало плохо и он потерял сознание. Тренер боксера вызвал скорую и попытался оказать Андрею первую помощь ,однако прибывшие на место трагедии врачи не сумели спасти спортсмена. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства смерти молодого боксера.

Напомним, этим летом боксерский мир всколыхнула трагедия: 23 июля 2019 года умер российский боксер-профессионал Максим Дадашев. Причиной смерти боксера стали травмы, полученные в бою с Субриэлем Матиасом.