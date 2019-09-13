В России умер еще один боксер

Боксер из России Андрей Молоканов (3 победы, 6 поражений) умер во время тренировки. Об этом в Инстаграм сообщил председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
Во время тренировки 28-летнему боксеру стало плохо и он потерял сознание. Тренер боксера вызвал скорую и попытался оказать Андрею первую помощь ,однако прибывшие на место трагедии врачи не сумели спасти спортсмена. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства смерти молодого боксера.
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Вчера поступило печальное известие о смерти мастера спорта по боксу Андрея Молоканова. В первую очередь, хочу выразить соболезнования родным и близким. Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии. Профессиональный спорт сопряжён с чрезмерными физическими нагрузками, несравнимыми с теми, которые получают во время обычных занятий физкультурой. Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок. На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим. Ульяновские спортсмены сегодня достигли очень высокого уровня, и поэтому методы спортивной подготовки должны соответствовать актуальным международным стандартам. Этот трагический случай показывает, что сегодня необходимо изменить подход к стандартам спортивной медицины и методик тренировочного процесса, выводить их на новый уровень, повышать квалификацию специалистов.
Напомним, этим летом боксерский мир всколыхнула трагедия: 23 июля 2019 года умер российский боксер-профессионал Максим Дадашев. Причиной смерти боксера стали травмы, полученные в бою с Субриэлем Матиасом.