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Гвоздик - Бетербиев: первая дуэль взглядов перед чемпионским боем (Видео)

Гвоздик - Бетербиев: первая дуэль взглядов перед чемпионским боем (Видео)
08:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпионский поединок между боксерами состоится 18 октября.

В пятницу, 13 сентября, состоялась стартовая пресс-конференция, посвященная бою чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика против обладателя титула IBF Артура Бетербиева.

Боксеры ответили на вопросы журналистов, после чего провели дуэль взглядов.

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Напомним, бой Александра Гвоздика с Артуром Бетербиевым пройдет 18 октября в Филадельфии.

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IBF, Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Артур Бетербиев, Гвоздик - Бетербиев, Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.
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