Гвоздик - Бетербиев: первая дуэль взглядов перед чемпионским боем (Видео)

В пятницу, 13 сентября, состоялась стартовая пресс-конференция, посвященная бою чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика против обладателя титула IBF Артура Бетербиева.
Боксеры ответили на вопросы журналистов, после чего провели дуэль взглядов.
Beterbiev vs Gvodzyk in a light heavyweight unification fight! #ESPN #boxing #furywallin #fight #toprank #trboxing pic.twitter.com/YDOJ3qYHBB
— doublejab.news (@Doublejabnews) September 13, 2019
Напомним, бой Александра Гвоздика с Артуром Бетербиевым пройдет 18 октября в Филадельфии.