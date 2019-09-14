Фьюри получит гонорар в четыре раза больше, нежели Валлин

Новости спорта:Тайсон Фьюри гарантировано получит за бой со шведом Отто Валлином 1 миллион долларов.

Сегодня, 14 сентября, пройдет бой между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Швеции Отто Валлином.

Поединок состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Оба боксера в профессиональной карьере еще не знали горечи поражений. Показатель Фьюри 28 побед, из которых 20 нокаутом и 1 ничья, Валлин побеждал 20 раз, 13 из которых нокаутом.

По версии букмекеров однозначный фаворит именно Тайсон Фьюри.

По данным американских источников, за бой против шведа Тайсон получит 1 миллион долларов. Валлину достанется минимум 250 тысяч. Речь идет лишь о гарантированной сумме выплат, гонорары могут выросты в зависимости от того, как закончится бой.