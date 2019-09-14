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Фьюри получит гонорар в четыре раза больше, нежели Валлин

Фьюри получит гонорар в четыре раза больше, нежели Валлин
09:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри гарантировано получит за бой со шведом Отто Валлином 1 миллион долларов.

Сегодня, 14 сентября, пройдет бой между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Швеции Отто Валлином. 

Поединок состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Оба боксера в профессиональной карьере еще не знали горечи поражений. Показатель Фьюри 28 побед, из которых 20 нокаутом и 1 ничья, Валлин побеждал 20 раз, 13 из которых нокаутом.

По версии букмекеров однозначный фаворит именно Тайсон Фьюри.

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По данным американских источников, за бой против шведа Тайсон получит 1 миллион долларов. Валлину достанется минимум 250 тысяч. Речь идет лишь о гарантированной сумме выплат, гонорары могут выросты в зависимости от того, как закончится бой. 

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Новости бокса, Чемпионский бой, Отто Валлин, Фьюри-Валлин.
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