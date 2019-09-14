Американский супертяжеловес хочет преподать урок Усику

Новости спорта:Миллер хочет преподать урок Усику, если он одолеет Спонга.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер высказался о предстоящем поединке экс-абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика и известного кикбоксера Тайрона Спонга.

Миллер, проваливший допинг перед боем с Джошуа, надеется, что его друг Спонг сможет победить украинца. Если этого не произойдет, то Джаррелл, после истечения дисквалификации 19 сентября, готов выйти в ринг с Усиком.

"Тайрон Спонг – мой брат. Я высоко оцениваю его шансы на победу. Я не буду раскрывать его секретов, мы несколько раз спарринговали. Это будет очень хороший бой, не списывайте со счетов Спонга. Когда я с ним спарринговал, то он был очень конкурентоспособным и доставил мне много проблем.

Усику не следует зевать во время боя со Спонгом. Если он сможет одолеть Тайрона, чего, я надеюсь, не произойдет, то я тогда преподам ему урок", - сказал Миллер в интервью Fight Hub TV.

Напомним, поединок Усик - Спонг состоится 12 октября в Чикаго (США).