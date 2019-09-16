Фьюри: После боя с Валлином выиграл 5 тысяч в казино и выпил пива

Новости спорта:Тайсон Фьюри рассказал, как провел время после боя с Отто Валином.

Тайсон Фьюри как всегда удивил всех своим поведением.

"Я поехал в больницу, мне там наложили несколько швов. Затем я уехал домой и лег спать. Когда я проснулся, отправился в казино, выиграл 5 тысяч баксов и выпил несколько бокалов пива. Сейчас я планирую выпить еще парочку бокалов пива.

Я готов к войне. Я думаю, что на оба рассечения мне наложили более 40 внутренних и внешних швов. Все в порядке. Это бокс. Нельзя выйти сухим из воды. В боях такое случается.

Даю 100 процентов, что эти 12 раундов помогут мне в следующем бою. Мне кажется, что поединок был тяжелым. Валлин - жесткий, несокрушимый парень. Мы устроили отличное шоу для мексиканских болельщиков. Мы собрали огромную публику, я был удивлен», - сказал Фьюри.

Напомним, что Фьюри в непростом поединке по очкам одолел шведа Отто Валлина. Большую часть боя Фьюри провел с серьезным рассечением, из которого обильно лилась кровь.