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Фьюри: После боя с Валлином выиграл 5 тысяч в казино и выпил пива

Фьюри: После боя с Валлином выиграл 5 тысяч в казино и выпил пива
11:09 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри рассказал, как провел время после боя с Отто Валином.

Тайсон Фьюри как всегда удивил всех своим поведением.

"Я поехал в больницу, мне там наложили несколько швов. Затем я уехал домой и лег спать. Когда я проснулся, отправился в казино, выиграл 5 тысяч баксов и выпил несколько бокалов пива. Сейчас я планирую выпить еще парочку бокалов пива.

Я готов к войне. Я думаю, что на оба рассечения мне наложили более 40 внутренних и внешних швов. Все в порядке. Это бокс. Нельзя выйти сухим из воды. В боях такое случается.

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Даю 100 процентов, что эти 12 раундов помогут мне в следующем бою. Мне кажется, что поединок был тяжелым. Валлин - жесткий, несокрушимый парень. Мы устроили отличное шоу для мексиканских болельщиков. Мы собрали огромную публику, я был удивлен», - сказал Фьюри.

Травма Тайсона Фьюри

Напомним, что Фьюри в непростом поединке по очкам одолел шведа Отто Валлина. Большую часть боя Фьюри провел с серьезным рассечением, из которого обильно лилась кровь.

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Тайсон Фьюри, Новости спорта, Новости бокса, Отто Валлин.
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