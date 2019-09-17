Фьюри наложили 47 швов после боя с Валлином

Британскому боксеру Тайсону Фьюри было наложено 47 швов после поединков против шведа Отто Валлина, сообщает boxingnews24.com.
По ходу самого боя Фьюри получил два серьезных рассечения возле правого глаза, из-за которых отец Тайсона заявил, что это может отразиться на дальнейшей карьере его сына.
Победа над Валлином благодаря единогласному решению судей стала для Фьюри 29-й на профессиональном ринге, а благодаря этому триумфу Тайсон получит от WBC специальный пояс Майя.
Благодаря этой победе Тайсон Фьюри обеспечил себе место в контрактном рематче против Деонтея Уайлдера. Этот бой должен состояться 22 февраля в Лас-Вегасе, но для участия в нем Уайлдеру еще предстоит победить Луиса Ортиса 23 ноября.
Фьюри и Уайлдер уже встречались между собой 1 декабря 2018 года — тогда была зафиксирована ничья.