Фьюри наложили 47 швов после боя с Валлином

Новости спорта:В бою со шведом Цыганский король получил два рассечения у правого глаза.

Британскому боксеру Тайсону Фьюри было наложено 47 швов после поединков против шведа Отто Валлина, сообщает boxingnews24.com.

По ходу самого боя Фьюри получил два серьезных рассечения возле правого глаза, из-за которых отец Тайсона заявил, что это может отразиться на дальнейшей карьере его сына.

Победа над Валлином благодаря единогласному решению судей стала для Фьюри 29-й на профессиональном ринге, а благодаря этому триумфу Тайсон получит от WBC специальный пояс Майя.

Благодаря этой победе Тайсон Фьюри обеспечил себе место в контрактном рематче против Деонтея Уайлдера. Этот бой должен состояться 22 февраля в Лас-Вегасе, но для участия в нем Уайлдеру еще предстоит победить Луиса Ортиса 23 ноября.

Фьюри и Уайлдер уже встречались между собой 1 декабря 2018 года — тогда была зафиксирована ничья.