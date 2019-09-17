Скачать
Вторник, 17.09.2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Хирн: Уайлдеру нельзя затягивать бой с Ортисом

Хирн: Уайлдеру нельзя затягивать бой с Ортисом
12:24 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Эдди Хирн дал прогноз на реванш Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса.

Повторный бой Уайлдера и Ортиса состоится 23 ноября. В первом поединке в марте 2018-го кубинский ветеран едва ли не нокаутирован чемпиона WBC, но все-таки уступил техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Я так понимаю, Уайлдер встретится с Ортисом 23 ноября. Это очень поздняя дата, учитывая, что у тебя запланирован следующий бой на февраль.

Поэтому Уайлдеру непозволительно растягивать бой больше, чем на 4 раунда. Все должно пройти без сучка и без задоринки. Ведь в бою с Ортисом Уайлдер может получить рассечение или травмировать руку. Мы никогда не можем перестраховаться от таких случаев", - сказал промоутер.

Golden man: Усик поздравил Беленюка с победой на чемпионате мира

В случае победы над Ортисом Уайлдер 22 февраля 2020 года проведет еще один реванш – против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), который на прошлой неделе единогласным решением судей прошел Отто Валлина (20-1, 13 КО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Уайлдер - Ортис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
02 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
03 Клопп назвал лучшую команду современного футбола
04 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
05 Заявка Ман Сити на матч против Шахтера в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь