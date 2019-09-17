Хирн: Уайлдеру нельзя затягивать бой с Ортисом

Новости спорта:Эдди Хирн дал прогноз на реванш Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса.

Повторный бой Уайлдера и Ортиса состоится 23 ноября. В первом поединке в марте 2018-го кубинский ветеран едва ли не нокаутирован чемпиона WBC, но все-таки уступил техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Я так понимаю, Уайлдер встретится с Ортисом 23 ноября. Это очень поздняя дата, учитывая, что у тебя запланирован следующий бой на февраль.

Поэтому Уайлдеру непозволительно растягивать бой больше, чем на 4 раунда. Все должно пройти без сучка и без задоринки. Ведь в бою с Ортисом Уайлдер может получить рассечение или травмировать руку. Мы никогда не можем перестраховаться от таких случаев", - сказал промоутер.

В случае победы над Ортисом Уайлдер 22 февраля 2020 года проведет еще один реванш – против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), который на прошлой неделе единогласным решением судей прошел Отто Валлина (20-1, 13 КО).