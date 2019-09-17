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Ковалев vs Альварес: боксеров проверят на допинг до и после боя

Ковалев vs Альварес: боксеров проверят на допинг до и после боя
13:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Супербой Ковалёва и Альвареса пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе, российский боксёр Сергей Ковалёв и чемпион мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут тестирование на допинг до и после боя. Поединок Ковалёва и Альвареса пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе.

«Боксёры будут сдавать допинг-тесты по программе VADA (Ассоциации по добровольному тестированию на допинг - ред)», — приводит слова одного из представителей команды Ковалёва ТАСС.

В 2018 году Альварес был отстранён на полгода после обнаружения в его допинг-пробе кленбутерола. Позднее он доказал, что запрещённые вещества попали в его организм с пищей.

Гонорар Ковалёва и его команды за бой составит $ 12 млн. Часть этой суммы пойдёт промоутерам из Main Event, а часть — представителям компании Top Rank.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости спорта, Сергей Ковалев, Бокс новости.
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