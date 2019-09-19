Альварес и Ковалев провели дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта:Осенью они посоревнуются за титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес и россиянин Сергей Ковалев провели дуэль взглядов в Лос-Анджелесе перед их ноябрськой встречей в ринге.

12 ноября Альварес попробует отобрать у Ковалева титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Поединок пройдет в Лас-Вегасе.

Канело в мае победил американца Дэниэла Джейкобса единогласным решением судей, а Ковалев в августе нокаутировал британца Энтони Ярда.

Видео дуэли взглядов:

Ранее IBF лишила Альвареса чемпионского титула в среднем весе из-за сорвавшегося боя с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко. Он остается чемпионом по версиям WBA и WBO.