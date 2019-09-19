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Сиренко оценил перспективы Усика в хэвивейте

Сиренко оценил перспективы Усика в хэвивейте
12:32 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Украинский супертяж – о перспективах соотечественника в хэвивейте.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) признался, что подрался бы против Александра Усика (16-0, 12 КО), однако только за большой гонорар:

«Верю в успех Усика в хэвивейте. Хотя, конечно, все не так просто, как кажется. Для Усика с переходом в супертяжелый дивизион откроется много нового. Нового и интересного. Там много очень больших, мощных ребят, которые опасны даже своими габаритами. Разумеется, таких быстрых как Александр среди супертяжей нет, но сила и габариты иногда становятся решающими.

Возможно, если бы мне предложили хорошие деньги, согласился бы драться с Усиком. Но бороться за обычные гонорары против земляков не стоит. В мире более тысячи супертяжей. Из них украинцев, если верить Boxrec, – 12 или 15.

Просто иногда возникают ситуации, приходится выходить в ринг против того, кому противостоять не хочешь. В идеале я бы не хотел драться с украинцами. К счастью, в профессиональном боксе чаще всего есть право выбора».

Свой следующий бой Владислав проведет 11-го октября, в городе Карлсруэ. Его оппонентом станет итальянский супертяж Айван ди Берардино (9-1-1, 6 КО).

Усик же дебютирует в супертяжелом весе 12 октября, боем против небитого американца Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Владислав Сиренко.
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