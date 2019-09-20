Поветкин может сразиться с экс-соперником Усика

Новости спорта:Александр Поветкин может провести бой с Майклом Хантером.

Известный российский супертяжеловес Александр Поветкин хочет в следующем бою встретиться с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри, однако британец заинтересован в поединке против Деонтея Уайлдера.

Как сообщает промоутер Андрей Рябинский, Поветкин может провести поединок с Майклом Хантером, если переговоры с Фьюри не увенчаются успехом.

«Один из вариантов — бой с Хантером в Саудовской Аравии в конце этого года или начале следующего. Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри», — цитирует Рябинского ТАСС.