Уайлдер сравнил рассечение Фьюри с травмой Кличко

Новости спорта:Деонтей Уайлдер грозится вырубить Тайсона Фьюри в матче-реванше.

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) высказал мнение рассечении Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) в бою с Отто Валлином (20-1, 13 КО).

«Это самая стремная сечка, какую я только видел, не считая того, что было у Кличко в бою с Льюисом. Мне все равно, будет он готов или нет. Это его проблемы. Но пускай лучше будет готов. Потому что я рассеку его снова. Он очень уязвимый. Когда ему попадают по бороде – все, начинайте свежевать», – цитирует американца Thaboxingvoice.

Напомним, Фьюри и Уайлдер встречались между собой 1 декабря 2018 года. Тогда их бой завершился вничью.