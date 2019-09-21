Ковалев - Усику: Удачного дебюта в супертяжелом весе

Российский боксёр Сергей Ковалёв пожелал удачи Александру Усику в предстоящем поединке с Тайроном Спонгом.
«Встреча с Александром Усиком уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе», — написал Ковалёв в «Инстаграме».
Встреча пройдёт 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Напомним, это будет дебютный бой украинца в супертяжёлом весе. Ожидалось, что первый бой в хэвивейте он проведёт в мае 2019 года, но тогда бою с Карлосом Такамом помешала травма.
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А тем временем шёл 15-й раунд Встреча с @usykaa уже по традиции стала попадать в кадр Желаю тебе брат отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе В одном зале @boxing_laboratory трудимся к своим предстоящим боям. #крашер #Ковалёв #Усик #бокс #чемпионы #чемпионымира Always glad to see one of the best fighter pound for pound on boxing @usykaa. My best wishes to Aleksandr in his training camp and his debut in heavyweight division #krusher #usyk #kovalev #boxing #champions #worldchampions #wbo #wbochamp
Предыдущий раз Александр выходил в ринг в ноябре минувшего года и нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью. Что касается Спонга, то голландец последний бой провёл 31 августа. Тогда он нокаутировал Джейсона Минду. В послужном списке Спонга 14 боёв, и во всех из них он победил.