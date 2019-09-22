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Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях готовится выйти на ринг после операции

Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях готовится выйти на ринг после операции
09:31 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Роман Гонсалес планирует вернуться на ринг осенью 2019 года.

32-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Роман Гонсалес планирует вернуться на ринг осенью этого года с намерениями вернуть себе чемпионский титул, который он утратил в 2017 году после казавшегося тогда неожиданным поражения от Срисакета Сор Рунгвисая. В том же году Гонсалес, по общему признанию считавшийся одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории, проиграл Рунгвисаю в матче-реванше, а в прошлом 2018 году провел всего один бой, победив Мойсеса Фуэнтеса.

«Скоро мы завершим переговоры и объявим о следующем бое, который должен состояться в конце октября, начале ноября, — сказал менеджер экс-чемпиона Карлос Бландон в интервью The Ring. — Его промоутер Акихико Хонда оказывали ему поддержку, и он хочет, чтобы он и его поклонники могли снова им гордиться. Он очень мотивирован и чувствует, что скоро сможет подняться на вершину. То, что некоторые списали его со счетов, только добавляет ему мотивации. Он рад, что сейчас все хотят боя с ним, и это приблизит его к бою за титул чемпиона мира».

В конце прошлого года Гонсалес перенес операцию из-за травмы мениска, и с февраля этого года начал постепенно набирать форму.

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«Подготовка прошла очень хорошо, — рассказал Гонсалес. — Я благодарен Господу, что могу бегать и тренироваться как раньше. Я спаррингуюсь по вторникам, четвергам и субботам и бегаю по шесть миль по утрам. В 3 часа дня у меня боксерская тренировка, а в 8 вечера я занимаюсь йогой».

«Мне интересны бои с чемпионами мира — Халидом Яфаи, Хуаном Франсиско Эстрадой, Казуто Иокой, и любым другим, кто встанет на моем пути, — добавил Гонсалес. — Я верю, что Господь действует неслучайно. Я считаю, что травма сделала меня только сильнее и подготовила меня к продолжению боксерской карьеры. Есть еще непокоренные вершины, и с моей командой нет ничего невозможного».

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