Глухой нокаут с одного удара: Рамос эффектно победил Эдвардса (Видео)

Новости спорта:Хесус Рамос в ярчайшем стиле остановил Рикки Эдвардска.

В ночь с 21 на 22 сентября (время киевское) в американском Бейкерсфилде в Калифорнии состоялся большой вечер профи-бокса, в главном поединке которого сразились Террелл Уильямс и Томас Дюлорме.

В андеркарте этого события состоялось несколько интересных боев. В частности, американский проспект полусреднего веса Хесус Рамос провел поединок против более опытного соотечественника Рикки Эдвардса. Схватка завершилась страшным попаданием от Рамоса и в итоге Эдвардс был отправлен в глухой нокаут.

В Сети отметили, что столь яркое завершение боя явно будет бороться за приз "лучший нокаут года".