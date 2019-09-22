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Глухой нокаут с одного удара: Рамос эффектно победил Эдвардса (Видео)

Глухой нокаут с одного удара: Рамос эффектно победил Эдвардса (Видео)
10:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Хесус Рамос в ярчайшем стиле остановил Рикки Эдвардска.

В ночь с 21 на 22 сентября (время киевское) в американском Бейкерсфилде в Калифорнии состоялся большой вечер профи-бокса, в главном поединке которого сразились Террелл Уильямс и Томас Дюлорме. 

В андеркарте этого события состоялось несколько интересных боев. В частности, американский проспект полусреднего веса Хесус Рамос провел поединок против более опытного соотечественника Рикки Эдвардса. Схватка завершилась страшным попаданием от Рамоса и в итоге Эдвардс был отправлен в глухой нокаут.

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В Сети отметили, что столь яркое завершение боя явно будет бороться за приз "лучший нокаут года".

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Бокс, Видео, Нокаут, Новости бокса, Хесус Рамос, Рикки Эдвардс.
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