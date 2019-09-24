Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Новости спорта:Александр Усик рассказал о мотивации идти в супертяжелый вес.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что многие отговаривали его переходить в супертяжелый вес по причине его маленьких для такого дивизиона габаритов. Однако, по его словам, такие слова только мотивируют его идти вперед.

"Мне многие говорят" "Не стоит тебе идти туда, ты не природный супертяж, ты маленький, у тебя ничего не получится". На протяжении всей своей жизни, я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но не получается только у тех, кто не пытается делать, я не буду слушать тех, кто мне говорит "не делай этого". Я наоборот буду делать и у меня все получится, потому что я в это верю", - сказал Усик.

Дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября. Соперником украинца станет Тайрон Спонг, который заявил, что Усик может стать "ужасом" супертяжелого веса.

Ранее сообщалось, что все билеты на предстоящий поединок, запланированный в США, почти распроданы.