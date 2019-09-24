Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
11:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Усик рассказал о мотивации идти в супертяжелый вес.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что многие отговаривали его переходить в супертяжелый вес по причине его маленьких для такого дивизиона габаритов. Однако, по его словам, такие слова только мотивируют его идти вперед.

"Мне многие говорят" "Не стоит тебе идти туда, ты не природный супертяж, ты маленький, у тебя ничего не получится". На протяжении всей своей жизни, я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но не получается только у тех, кто не пытается делать, я не буду слушать тех, кто мне говорит "не делай этого". Я наоборот буду делать и у меня все получится, потому что я в это верю", - сказал Усик.

"Это зверь": Редкач рассказал о тренировках Ломаченко

Дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября. Соперником украинца станет Тайрон Спонг, который заявил, что Усик может стать "ужасом" супертяжелого веса.

Ранее сообщалось, что все билеты на предстоящий поединок, запланированный в США, почти распроданы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тайрон Спонг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
04 Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
05 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь