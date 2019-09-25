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Головкин рассказал, почему согласился на бой с Деревянченко

Головкин рассказал, почему согласился на бой с Деревянченко
07:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Геннадий оценил боксерские навыки украинца.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя за вакантный пояс IBF с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Чувствую себя чемпионом. Я вернулся ради всех моих титулов и сейчас чувствую себя замечательно. Давно знаю Сергея. Я помню его еще со времен Олимпиады-2008. Он тогда выступал в составе украинской сборной. Деревянченко и сейчас показывает хороший уровень. Я чувствую, что он много чего продемонстрирует на ринге. К тому же, у него интересный боксерский стиль.

Сергей - лучший вариант среди всех соперников, которых мы могли выбрать в течение короткого периода времени. Будем договариваться о боях с другими оппонетами тогда, когда они станут доступными. Возможно, Деревянченко - не самый известный в США, но он отличный соперник. Я хочу одержать победу и продолжить двигаться дальше", - приводит слова Головкина boxingnews24.com.

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Напомним, бой Головкин - Деревянченко пройдет 5-го октября на арене Madison Square Garden, в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантное чемпионство IBF в среднем весе.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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