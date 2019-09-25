Усик показал, как нокаутирует Спонга (Видео)

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07:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский боксер активно готовится к поединку с нидерландским бойцом.

32-летний украинский боксер Александр Усик (16–0, 12 КО) готовится к своему дебютному поединку в супертяжелой весовой категории.

Соперником Усика станет 34-летний нидерландский боец Тайрон Спонг (13–0, 12 КО).

Видео с тренировки украинского чемпиона:

 
 
 
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Love what you do, and it will love you. #usykspong #usyk#lomus#boxingtraining #ukraine #california #chicago #akblapin #motivations

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

«Люби свое дело, и оно полюбит тебя», — написал Усик в Instagram, комментируя видео со своей тренировки. Александр готовится к поединку в Калифорнии.

Бой Усик — Спонг состоится 12-го октября в Чикаго.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Александр Усик, Тайрон Спонг.
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