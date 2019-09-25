Усик показал, как нокаутирует Спонга (Видео)

32-летний украинский боксер Александр Усик (16–0, 12 КО) готовится к своему дебютному поединку в супертяжелой весовой категории.
Соперником Усика станет 34-летний нидерландский боец Тайрон Спонг (13–0, 12 КО).
Видео с тренировки украинского чемпиона:
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Love what you do, and it will love you. #usykspong #usyk#lomus#boxingtraining #ukraine #california #chicago #akblapin #motivations
«Люби свое дело, и оно полюбит тебя», — написал Усик в Instagram, комментируя видео со своей тренировки. Александр готовится к поединку в Калифорнии.
Бой Усик — Спонг состоится 12-го октября в Чикаго.