Усик показал, как нокаутирует Спонга (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер активно готовится к поединку с нидерландским бойцом.

32-летний украинский боксер Александр Усик (16–0, 12 КО) готовится к своему дебютному поединку в супертяжелой весовой категории.

Соперником Усика станет 34-летний нидерландский боец Тайрон Спонг (13–0, 12 КО).

Видео с тренировки украинского чемпиона:

«Люби свое дело, и оно полюбит тебя», — написал Усик в Instagram, комментируя видео со своей тренировки. Александр готовится к поединку в Калифорнии.

Бой Усик — Спонг состоится 12-го октября в Чикаго.