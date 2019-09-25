Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер готовится к предстоящему поединку.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о своем следующем сопернике Тайроне Спонге.

Украинский боксер, что непобедимый голландец является подходящим оппонентом для дебютного поединка в супертяжелом дивизионе.

"Спонг? На данный момент ничего не могу о нем сказать. Мы просто наблюдаем за ним, за его поединками, изучаем его, нарабатываем свои комбинации.

Послушайте, Спонг - пятый в рейтинге WBO, он даже выше, чем Такам. У него нет поражений. Это очень хороший дебют для меня в супертяжелом весе", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Отметим, дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября в США. Соперником украинца станет голландец Тайрон Спонг, который заявил, что Усик может стать "ужасом" супертяжелого веса.