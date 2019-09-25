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Чемпион мира вызвал Ломаченко на бой

Чемпион мира вызвал Ломаченко на бой
14:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Мексиканец Мигель Берчельт является действующим чемпионом мира во втором полулегком весе.

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт назвал имена боксеров, с которыми бы он хотел в будущем провести бой. Мексиканец не обошел стороной обладателя поясов WBA, WBO, WBC в легкой весовой категории Василия Ломаченко, захотел встретиться с ним в ринге.

"Я хочу участвовать только в значимых событиях. Я намерен выйти в ринг с Оскаром Вальдесом или Василием Ломаченко. Все зависит от фанатов. Если они хотят увидеть бой с каким-то другим соперником, то придется его проводить", - заявил Берчельт в интервью YouTube-каналу Hustle Boss.

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Отметим, что в следующем поединке Берчельт проведет обязательную защиту пояса против Джейсона Сосы в андеркарте боя украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева, который состоится состоится 18 октября в Филадельфии.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Мигель Берчельт.
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