Чемпион мира вызвал Ломаченко на бой

Новости спорта:Мексиканец Мигель Берчельт является действующим чемпионом мира во втором полулегком весе.

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт назвал имена боксеров, с которыми бы он хотел в будущем провести бой. Мексиканец не обошел стороной обладателя поясов WBA, WBO, WBC в легкой весовой категории Василия Ломаченко, захотел встретиться с ним в ринге.

"Я хочу участвовать только в значимых событиях. Я намерен выйти в ринг с Оскаром Вальдесом или Василием Ломаченко. Все зависит от фанатов. Если они хотят увидеть бой с каким-то другим соперником, то придется его проводить", - заявил Берчельт в интервью YouTube-каналу Hustle Boss.

Отметим, что в следующем поединке Берчельт проведет обязательную защиту пояса против Джейсона Сосы в андеркарте боя украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева, который состоится состоится 18 октября в Филадельфии.