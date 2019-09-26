Чухаджян - Росалес. Видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Карен Чухаджян - Хосе Гваделупе Росалес.

Украинский боксер Карен Чухаджян одержал уверенную победу над опытным мексиканцем Хосе Гваделупе Росалесом на вечере бокса в Киеве, который состоялся вчера, 25 сентября.

Бой проходил в полусреднем весе в формате 8 раундов и завершился победой украинского боксера. Судьи не отдали Росалесу ни одного раунда: 80:72, 80:72, 80:72. Об этом сообщает Xsport.

Поединок получился абсолютно односторонним. Карен Чухаджян владел безоговорочной инициативой, параллельно пресекая все попытки мексиканца идти вперед, отвечая ему разящими ударами. Украинец был лучше в движении, особенно превосходя соперника на дистанции.