Десять лет назад Кличко избил Арреолу (Видео)

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16:59 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:26 сентября 2009 года Виталий Кличко

10 лет назад, 26 сентября 2009 года, Виталий Кличко защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в бою с небитым, на тот момент, проспектом Крисом Арреолой (27-0, 24 КО), досрочно победив его в десятом раунде.

В знаменитом Staples Center, Los Angeles, California, USA, Виталий Кличко встретился с американцем мексиканского происхождения, непобедимым "Ночным Кошмаром" Крисом Арреолой. Арреола был № 1 в рейтинге WBC, и этот бой был санкционирован как обязательная защита пояса.

Арреола постоянно шёл вперед, давил и пытался навязать Кличко размен. Несколько раз Крис донес до головы Виталия силовые удары.

Кличко работал на отходах, действовал точно. Арреола пропускал очень много ударов.

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После 10 раунда тренер Арреолы принял решение снять своего бойца, чтобы сохранить ему здоровье. Победа Виталия W RTD 10. Крис эмоционально принял решение тренера — он рыдал, не скрывая слез.

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Виталий Кличко, Бокс, Видео, Крис Арреола, Новости бокса.
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