Десять лет назад Кличко избил Арреолу (Видео)

Новости спорта:26 сентября 2009 года Виталий Кличко

10 лет назад, 26 сентября 2009 года, Виталий Кличко защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в бою с небитым, на тот момент, проспектом Крисом Арреолой (27-0, 24 КО), досрочно победив его в десятом раунде.

В знаменитом Staples Center, Los Angeles, California, USA, Виталий Кличко встретился с американцем мексиканского происхождения, непобедимым "Ночным Кошмаром" Крисом Арреолой. Арреола был № 1 в рейтинге WBC, и этот бой был санкционирован как обязательная защита пояса.

Арреола постоянно шёл вперед, давил и пытался навязать Кличко размен. Несколько раз Крис донес до головы Виталия силовые удары.

Кличко работал на отходах, действовал точно. Арреола пропускал очень много ударов.

После 10 раунда тренер Арреолы принял решение снять своего бойца, чтобы сохранить ему здоровье. Победа Виталия W RTD 10. Крис эмоционально принял решение тренера — он рыдал, не скрывая слез.