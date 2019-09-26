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Джо Джойс может провести титульный бой с экс-соперником Усика

Джо Джойс может провести титульный бой с экс-соперником Усика
20:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британский супертяж Джо Джойс может сразиться с опытным Марко Хуком.

Европейский боксерский союз (EBU) назначил торги на бой за титул чемпиона Европы в супертяжелом весе между британцем Джо Джойсом и немцем Марко Хуком. Боксерам необходимо договориться о проведении поединка до 10 октября, сообщает Sky Sports.

Ранее титулом EBU European в хевивейте владел еще один представитель Германии Агит Кабайел. Однако, после подписания контракта с Top Rank боксер отказался от пояса.

Джо Джойс на профессиональном ринге провел 10 боев и все выиграл. Лишь 1 раз бой британца прошел всю дистанцию. Этим "счастливчиком" стал экс-соперник Владимира Кличко Брайант Дженнингс. Кроме того, Джойс ранее уже побеждал именитых оппонентов: экс-чемпиона мира WBC в супертяжах Бермейна Стиверна и Александра Устинова.

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34-летний Марко Хук долгое время являлся чемпионом мира в 1-м тяжелом весе. Украинским болельщикам он в первую очередь знаменит своим поединком против Александра Усика в четвертьфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Всего на профи-ринге он провел 47 боев, выиграв 42 боя, один поединок завершился вничью. Последний бой Хука завершился скандалом: он нокаутировал Ника Гиваса ударом после команды рефери "стоп". В итоге тот поединок был признан несостоявшимся.

Ранее этим титулом владел другой немецкий боксер Агит Кабайел, но он отказался от него после подписания контракта с американской промоутерской компанией Top Rank.

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Марко Хук, Бокс, Новости бокса, Джо Джойс.
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