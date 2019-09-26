Бивол узнал имя следующего соперника

Новости спорта:Дмитрий Бивол узнал имя соперника по бою 12 октября.

12 октября в Чикаго состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет дебют Александра Усика в супертяжелом весе. Украинец в поединке сразится с непобежденным голландцем Тайроном Спонгом.

Кроме того, в андеркарте главного поединка вечера на ринг вернется российский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол, который проведет шестую защиту чемпионского титула. Противостоять Биволу будет боксер из Доминиканской Республики Ленин Кастильо, который владеет поясом WBO Latino в том же весе.

Отметим, Дмитрий Бивол является непобежденным боксером с послужным списком из 16 побед, 11 из которых нокаутом. Кастильо, в свою очередь, провел на профи-ринге 23 поединка (20 побед, 2 поражения и 1 ничья). Бивол выступает в одном весе с украинским чемпионом Александром Гвоздиком и не исключено, что боксеры в обозримом будущем могут провести объединительный бой.