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Бивол узнал имя следующего соперника

Бивол узнал имя следующего соперника
22:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта:Дмитрий Бивол узнал имя соперника по бою 12 октября.

12 октября в Чикаго состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет дебют Александра Усика в супертяжелом весе. Украинец в поединке сразится с непобежденным голландцем Тайроном Спонгом.

Кроме того, в андеркарте главного поединка вечера на ринг вернется российский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол, который проведет шестую защиту чемпионского титула. Противостоять Биволу будет боксер из Доминиканской Республики Ленин Кастильо, который владеет поясом WBO Latino в том же весе.

Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

Отметим, Дмитрий Бивол является непобежденным боксером с послужным списком из 16 побед, 11 из которых нокаутом. Кастильо, в свою очередь, провел на профи-ринге 23 поединка (20 побед, 2 поражения и 1 ничья). Бивол выступает в одном весе с украинским чемпионом Александром Гвоздиком и не исключено, что боксеры в обозримом будущем могут провести объединительный бой. 

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Дмитрий Бивол, Ленин Кастильо.
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