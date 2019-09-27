Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя

Новости спорта:Украинский боксер, выступающий в среднем весе Сергей Деревянченко и экс-чемпион мира Геннадий Головкин будут биться за титул IBF

Украинский боксер, выступающий в среднем весе Сергей Деревянченко и экс-чемпион мира Геннадий Головкин будут биться за титул IBF.

Однако, как стало известно Boxing Scene, боксеры будут биться сразу за два чемпионских пояса. Речь идет о титуле IBO, от которого отказался в 2018 году Сауль Канело Альварес.

Напомним, что после поединка с Головкиным выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с казахстанцем. Это означает, что титул организации стал вакантен.

Отметим, что IBO была основана в 1988 году и считается лишь пятой по значимости организацией в боксе.

Заметим, что поединок между украинцем и казахстанцем состоится 5 октября в Нью-Йорке на Madison Square Garden.