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Отел Лопеса: Теофимо свергнет Ломаченко, а потом захватит власть

Отел Лопеса: Теофимо свергнет Ломаченко, а потом захватит власть
08:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Чтобы провести бой с украинским чемпионом, американцу нужно сначала победить Ричарда Комми.

Отец американского боксера Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО) поделился планами насчет будущего своего сына. Он заявил, что для начала Лопес победит чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), после чего перейдет в первый полусредний вес.

«Для начала Теофимо свергнет Василия Ломаченко. А потом мы перейдем в первый полусредний вес, где на тот момент бесспорным чемпионом будет Реджис Прогрейс, Джош Тейлор или Хосе Рамирес, и захватим там власть. Через три боя Теофимо Лопес будет чемпионом мира в двух весовых категориях», — приводит слова отца Лопеса ESPN.

Но для начала Лопесу необходимо провести бой с обладателем титула по версии IBF в легком весе Ричардом Комми (28-2, 25 КО). Поединок между американцем и ганцем состоится 14 декабря.

В случае победы Лопес сможет встретиться с Ломаченко в 2020 году.

В своем последнем бою Лопес решением судей победил японца Масайоши Накатани (18-1, 12 KO) и стал обязательным претендентом на титул IBF в легком весе.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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