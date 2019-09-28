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Джошуа: Мой бой с Фьюри обязательно состоится

Джошуа: Мой бой с Фьюри обязательно состоится
13:07 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джошуа уверен, что их бой с Фьюри лишь дело времени.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) рассказал, что считает бой против его соотечественника, линейного чемпиона мира Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО) неизбежным. Его слова цитирует BoxingScene:

"Да, 100 процентов. Это все равно, что спросить, будет определенная футбольная команда играть против другой футбольной команды. Конечно. Мы находимся в одном дивизионе, в одну и ту же эпоху. Мы должны бороться друг с другом. Мы все большие в тяжелом дивизионе, так что это будет большой бой.

Я бы хотел драться с Уайлдером, я бы с удовольствием сразился с Фьюри. В следующий раз я буду биться с Руисом-младшим. Список можно продолжить - есть так много людей, с которыми я бы хотел посоревноваться.

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Это было путешествие. Множество взлетов и падений, от любителей до профессионалов. Из-за этого процесса вы приобретаете опыт, который привел меня к этому моменту в моей жизни" - сказал Энтони.

Напомним, что свой следующий бой Энтони проведет против своего обидчика, мексиканского чемпиона мира Энди Руиса (33-1, 22 КО) в Саудовской Аравии 7 декабря этого года.

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Тайсон Фьюри, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Руис - джошуа.
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