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Спенс - Портер: где и когда смотреть бой

Спенс - Портер: где и когда смотреть бой
15:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:В ночь с 28 на 29 сентября в Лос-Анджелесе состоится объединительный бой Эррол Спенс - Шон Портер.

На знаменитой арене Стэйплс-Центр в Лос-Анджелесе (США) состоится объединительный поединок в полусреднем весе между чемпионом IBF Эрролом Спенсом (25-0, 21 КО) и чемпионом WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО).

Эррол Спенс на 7 сантиметров выше Портера. Свой последний поединок Спенс провел 16 марта против Майки Гарсии, в котором одержал победу по очкам.

Шон Портер свой последний бой провел 9 марта, в котором защитил чемпионский пояс против кубинца Угаса.

Промо боя

Бой Спенс - Портер состоится уже 29 сентября по киевскому времени. Прямая трансляция вечера бокса из США будет вестись на канале Матч ТВ, начиная с 4:00 утра. Главный бой Спенс - Портер начнется после 6 утра.

Промо-ролик вечера бокса в Броварах

Напомним, в этой весовой категории выступают еще Теренс Кроуфорд, Мэнни Пакьяо и Кит Турман.

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